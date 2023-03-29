Как будет выглядеть новый мэр Новосибирска? Показала нейросеть

Нейросеть DALL-E изобразила новосибирского мэра, который будет избран по новой схеме. Об этом сообщает издание Атас.Инфо.

Корреспонденты задали вопрос искусственному интеллекту, как будет выглядеть новый мэр мегаполисы, который займет свой пост уже не в результате прямых выборов, а будет назначен депутатами горсовета.



Нейронная сеть DALL-E, разработка которой началась в 2019 году компанией OpenAI (один из основателей – предприниматель Илон Маск), выдала несколько «портретов». Посмотрите, какие образы градоначальника, который в следующем году сменит на посту Анатолия Локтя, создал искусственный интеллект.