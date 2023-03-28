Немного мутанты: нейросеть изобразила белых медведей из Новосибирского зоопарка со странными лапами

Взгляните, каких животных нарисовала нейросеть Midjorne.
Нейросеть Midjourney нарисовала белых медведей из Новосибирского зоопарка, сообщает «КП Новосибирск».
Герда и ее двое медвежат получились весьма реалистичными, однако сразу бросается в глаза, что эти изображения — творчество искусственного интеллекта. Дело в том, что лапы у медведей напоминают, скорее, конечности инопланетян.
На одних картинках у медвежат семь пальцев, на других — десять. Порой пальцы расположены даже в несколько рядов.
Отметим, что нейросеть быстро учится: со временем ювелирные детали рисовки (в том числе кисти рук у людей и лапы у животных) получаются всё лучше.
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