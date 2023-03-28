В Новосибирске соорудили пилон четвертого моста через Обь

В минувшие выходные завершено бетонирование последних захваток пилона вантового моста через реку Обь в Новосибирске. Правая и левая стойки пилона достигли в высоту проектной отметки в 114 метров.

Всего в монолитное тело пилона залито 10 312 куб. м бетона. Работы были разделены на 29 захваток по 4 метра, последние захватки – по 2 метра. Конструкция пилона представляет собой две монолитные опоры, соединённые нижней бетонной и верхней стальной поперечными балками или так называемыми «перемычками». Нижняя перемычка расположена на высоте 15 метров. На высоте 67,6 м смонтирована верхняя перемычка пилона общим весом 221,5 тонн.

«Это действительно знаковое событие в строительстве всего моста. Мостовой переход позволит разгрузить сложные транспортные узлы, где на данный момент пересекаются направления, связывающие оба берега, транзитные потоки и пешеходный трафик», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры моста составляет более 5 км, 3,5 км из которых – автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок. Создание скоростной хорды, соединяющей разделённые рекой части Новосибирска, позволит значительно разгрузить трафик на действующих мостах, стать основой модернизации всей транспортной системы Новосибирска.