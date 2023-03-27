Тематику юбилейного форума «Технопром» представили на федеральном уровне

Международный форум технологического развития будет проходить в Новосибирской области с 22 по 25 августа.
Губернатор Андрей Травников представил архитектуру и тематику десятого, юбилейного Международного форума технологического развития «Технопром-2023» участникам заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука». Заседание прошло в режиме видеоконференции. В работе комиссии принял участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.
Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников отметил: «В этом году в Новосибирске состоится десятый, юбилейный международный форум «Технопром-2023», традиционно в августе. Специализация «Технопрома» окончательно определена – это все, что связано с наукой, технологиями, промышленностью. Второй год подряд, в основном, мы будем разбирать опыт использования различных инструментов для трансфера технологий, повышения эффективности взаимодействия между исследователями и реальным сектором экономики.
Мы соберем на площадке «Технопрома» все институты и инструменты развития, направленные на трансфер технологий, стимулирование исследовательской и внедренческой деятельности. По предложению председателя оргкомитета форума Дмитрия Николаевича Чернышенко «Технопром» 2023 года будет иметь яркий региональный акцент. Всех ждем в августе, всех приглашаем участвовать в юбилейном, десятом «Технопроме».
Об архитектуре форума в 2023 году участникам заседания доложила заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Тема форума и его пленарного заседания – «Технологии как фактор развития регионов». С 2022 года «Технопром» вошел в федеральную повестку. В этом году он снова будет проходить в формате российской научно-технологической недели. Также в Новосибирской области пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023».
Оргкомитет «Технопрома» в этом году вновь возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Сформирован программный комитет форума.
Программа форума предусматривает 10 треков и 7 мероприятий-спутников, среди которых Сибирская венчурная ярмарка, Национальный форум трансфера технологий.
Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона 21 марта подписал губернатор Андрей Травников.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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