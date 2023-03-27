Тематику юбилейного форума «Технопром» представили на федеральном уровне

Мы соберем на площадке «Технопрома» все институты и инструменты развития, направленные на трансфер технологий, стимулирование исследовательской и внедренческой деятельности. По предложению председателя оргкомитета форума Дмитрия Николаевича Чернышенко «Технопром» 2023 года будет иметь яркий региональный акцент. Всех ждем в августе, всех приглашаем участвовать в юбилейном, десятом «Технопроме».



Об архитектуре форума в 2023 году участникам заседания доложила заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Тема форума и его пленарного заседания – «Технологии как фактор развития регионов». С 2022 года «Технопром» вошел в федеральную повестку. В этом году он снова будет проходить в формате российской научно-технологической недели. Также в Новосибирской области пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023».

Оргкомитет «Технопрома» в этом году вновь возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Сформирован программный комитет форума.

Программа форума предусматривает 10 треков и 7 мероприятий-спутников, среди которых Сибирская венчурная ярмарка, Национальный форум трансфера технологий.



Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона 21 марта подписал губернатор Андрей Травников.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

16+

Фото: nso.ru