Новосибирский зоопарк открыл доступ к вольеру белых медведей

Теперь гости зоосада могут полюбоваться медведицей Гердой и ее детенышами.
Для посетителей Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и ее малышам. Об этом команда зоосада рассказала в группе «ВКонтакте». Ранее вольер был закрыт от гостей зоосада.
Отметим, что двое белых медвежат появились на свет в декабре прошлого года. Они весили около 500 граммов каждый. Белые медведи Кай и Герда живут в зоопарке с 2008 года и становятся родителями уже не первый раз.
Кроме того, в зоопарке вышли из спячки и бурые медведи, «они проснулись и теперь тоже гуляют и наслаждаются весной».
Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило
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