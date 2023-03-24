Новосибирский зоопарк открыл доступ к вольеру белых медведей

Для посетителей Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и ее малышам. Об этом команда зоосада рассказала в группе «ВКонтакте». Ранее вольер был закрыт от гостей зоосада.

Отметим, что двое белых медвежат появились на свет в декабре прошлого года. Они весили около 500 граммов каждый. Белые медведи Кай и Герда живут в зоопарке с 2008 года и становятся родителями уже не первый раз.

Кроме того, в зоопарке вышли из спячки и бурые медведи, «они проснулись и теперь тоже гуляют и наслаждаются весной».

Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило