Андрей Травников провел выездное совещание в Институте авиации имени Чаплыгина

«В новосибирском СибНИА можно прикоснуться и к прошлому, и к настоящему, и к будущему нашей российской авиации. Работы у предприятия по всем направлениям достаточно много – это и поддержание ресурса тех самолётов, на которых мы сегодня летаем, в том числе «Superjet»; это и восстановление исторической техники – славных машин, на которых сегодня летают любители и обучаются курсанты военных училищ; ну и, конечно, перспективные направления. Речь идёт не только об импортозамещении, решении задач текущего дня, но и о производстве принципиально новых машин, о поиске даже не технологий, а новых принципов поведения летательного аппарата в воздухе», — подчеркнул губернатор.