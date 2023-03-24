Андрей Травников провел выездное совещание в Институте авиации имени Чаплыгина

Здесь пройдут испытания полностью импортозамещенного планера Superjet-100.
В Новосибирске — в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина — пройдут статические испытания полностью импортозамещенного планера Superjet-100 (SSJ-NEW). Их результаты должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолёта в соответствии с требованиями авиационных правил. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на площадке института авиации обсудил с его руководством дальнейшие планы работы.
Фюзеляж и отъемные части крыла планера SSJ-NEW доставлены в Новосибирск с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода. В СибНИА по заказу ПАО "Корпорация «Иркут»" пройдут статические испытания планера SSJ-NEW, в том числе фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения, пилонов и узлов навески двигателей ПД-8.
Директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимир Барсук сообщил, что с самолетами семейства SSJ институт работает с 2007 года. Для проведения предстоящих сертификационных статических испытаний специалисты института авиации разработали многоканальную автоматизированную систему управления нового поколения, которая отличается высокой надежностью.
«В новосибирском СибНИА можно прикоснуться и к прошлому, и к настоящему, и к будущему нашей российской авиации. Работы у предприятия по всем направлениям достаточно много – это и поддержание ресурса тех самолётов, на которых мы сегодня летаем, в том числе «Superjet»; это и восстановление исторической техники – славных машин, на которых сегодня летают любители и обучаются курсанты военных училищ; ну и, конечно, перспективные направления. Речь идёт не только об импортозамещении, решении задач текущего дня, но и о производстве принципиально новых машин, о поиске даже не технологий, а новых принципов поведения летательного аппарата в воздухе», — подчеркнул губернатор.
СибНИА — это крупнейшей научный авиационный центр на Востоке России с уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и коллективом высококвалифицированных специалистов. Сегодня здесь не только проверяют на прочность и надёжность конструкции летательных аппаратов, но и разрабатывают совершенно новые модели. В частности, сейчас идет работа по созданию опытного образца первого самолёта с системами короткого взлёта и посадки. «Партизан» — так назвали самолёт – сможет работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров.
«Партизан» – это абсолютно новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределённой электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить манёвренные и аэродинамические характеристики самолёта. Также идёт работа над созданием летающей лаборатории по исследованию импеллерной тяги», — отметил Владимир Барсук.
За годы работы специалистами института авиации проведены исследования около 2000 моделей самолетов различных компоновок и назначений, около 200 моделей испытаны на флаттер в аэродинамической трубе; проведены испытания 910 агрегатов и панельных фрагментов самолётов и вертолётов на виброустойчивость и выносливость при действии акустических нагрузок, более 200 самолетов прошли частотные испытания. Специалисты СибНИА разработали и реализовали сотни программ летных испытаний и экспериментальных исследований для ОКБ П. О. Сухого, А.Н. Туполева, О.К. Антонова, А.С. Яковлева, М.Л. Миля, Н.И. Камова и др. Создано около 20 летающих лабораторий на базе самолетов Ан-2, Ан-24, Л-29, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Як-40, вертолетов Ка-32 и Ми-8. Экспериментальная база института позволяет проводить статические, усталостные и динамические испытания натурных конструкций летательных аппаратов весом до 500 тонн.
Фото: nso,ru
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