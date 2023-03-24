В Новосибирской области начали выпускать самые легкие в стране стеклянные бутылки

В Новосибирской области дали официальный старт промышленному производству продукции на заводе AB InBev Efes в самой легкой стеклянной бутылке в России, которую изготавливает компания «Сибирское стекло» при поддержке правительства региона.

Создание инновационной упаковки, не имеющей аналогов в стране – самой легкой стеклянной бутылки для объема 450 мл, является одной из целей трехстороннего стратегического Соглашения в области устойчивого развития между компаниями AB InBev Efes, «Сибстекло» и правительством Новосибирской области. Производство такой бутылки позволяет заводу экономить не менее 5 тысяч тонн стекла ежегодно, является более экологичным – уменьшаются выбросы СО2.



В торжественной церемонии запуска производственной линии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.