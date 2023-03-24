В Новосибирской области начали выпускать самые легкие в стране стеклянные бутылки

Их производство позволит экономить не менее пяти тысяч тонн стекла в год.
В Новосибирской области дали официальный старт промышленному производству продукции на заводе AB InBev Efes в самой легкой стеклянной бутылке в России, которую изготавливает компания «Сибирское стекло» при поддержке правительства региона.
Создание инновационной упаковки, не имеющей аналогов в стране – самой легкой стеклянной бутылки для объема 450 мл, является одной из целей трехстороннего стратегического Соглашения в области устойчивого развития между компаниями AB InBev Efes, «Сибстекло» и правительством Новосибирской области. Производство такой бутылки позволяет заводу экономить не менее 5 тысяч тонн стекла ежегодно, является более экологичным – уменьшаются выбросы СО2.
В торжественной церемонии запуска производственной линии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.
«Забота об окружающей среде и экологии остаются приоритетными в настоящее время, и значительный вклад в развитие экологичного производства вносит совместный проект компаний AB InBev Efes и «Сибстекло», реализуемый при поддержке правительства Новосибирской области, который сегодня получил производственный старт. Мы рассматриваем его как успешный пример частно-государственного партнерства в сфере разработки экологических инноваций, намерены и дальше поддерживать социально ответственный бизнес, стимулирующий развитие территорий своего присутствия», – отметил вице-губернатор Сергей Сёмка.
Зампред правительства региона Евгений Лещенко подчеркнул, что пивоваренная отрасль занимает большую долю в объёмах производства нашей пищевой и перерабатывающей промышленности, она существенно пополняет бюджет региона. «Более 20 тысяч тонн солода мы производим, обеспечивая тем самым часть собственных предприятий, а также и другие регионы РФ. В настоящее время ведем переговоры с AB InBev Efes по использованию пивоваренного ячменя с наших сельхопредприятий, так как он используется в ряде сортов», – рассказал он.
Как рассказали представители компаний – производителей, в сотрудничестве с AB InBev Efes на «Сибстекле» снизили вес бутылки с 265 до рекордных 235 граммов благодаря новым конструктивным решениям, она стала самой легкой в портфелях компаний. При этом литраж сохранен, стеклоизделие отвечает ГОСТ. Добиться необходимой прочности удалось за счет перераспределения толщины стекла, и потому тара выдерживает ударные нагрузки: напитки разливают под давлением, на высокой скорости. Руководствуясь принципом разумного отношения к ресурсам, на заводе увеличивают производительность, расходуя тот же объем сырья и энергии.
Трехстороннее соглашение предусматривает и другие инициативы, в том числе направленные на формирование инфраструктуры сбора стекольных отходов для их вовлечения в промышленный оборот.
Фото: nso.ru
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