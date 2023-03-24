Когда вскроются реки в Новосибирской области в 2023 году?

Вскрытие рек в Новосибирской области ожидается во второй декаде апреля, половодье в первой волне не будет превышать норму. Об этом заявила начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик в пресс-центре ТАСС.

Специалист объяснила, что годовая температура растет по всей стране, сообщает издание baikal24.ru. На северо-западе региона запасы воды на 20 марта превысили норму. Но при определенных погодных сценариях уровень воды может быть выше, чем на востоке региона.

«Вскрытие рек ожидается в течение второй декады апреля, что около или раньше на два-пять дней средних многолетних сроков», – отметила начальник гидрометцентра.

Максимальные уровни половодья будут или около, или ниже нормы на 0,3-0,5 м. Первая декада марта в области оказалась аномально теплой, выпало большое количество осадков - 25 мм. Таяли снежные массы на склонах рек, вода из-за промерзания почвы не впитывалась в землю, а стекала в реки. Из-за этого их уровень уже повысился. А период внезапного похолодания немного затормозил этот процесс.

«Запасы воды в области небольшие, прогноз – без форс-мажорных условий: все будет спокойно в первую волну. А предпосылки для повышенной водности во вторую волну есть», – подчеркнула Анна Лапчик. Если в апреле воздух будет прогреваться выше +18…+20 градусов, будут идти дожди, то вторая волна весеннего паводка может оказаться более масштабной.