В Новосибирской области организуют еще четыре мусорных полигона

На сайте «Электронная демократия НСО» министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области опубликовали проект организации четырех мусорных полигонов в регионе. По концессии планируется построить такие полигоны в Куйбышевском, Каргатском, Тогучинском и Татарском районах.

В документах уточняется, что на полигон в Куйбышевском районе власти планируют потратить 829 014 550 рублей, в Татарском — 629 983 800 рублей. В Каргатском и Тогучинском стоимость будет 573 459 770 и 389 749 370 рублей соответственно. Ожидается, что полигоны будут работать 25 лет по 8 часов каждый день в году.

В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.