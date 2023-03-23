Более 120 учреждений Новосибирской области можно посетить по «Пушкинской карте»

22 марта состоялось совещание с главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой. В ходе совещания обсуждались актуальные задачи по продвижению федеральной программы «Пушкинская карта» в регионе в 2023 году, а также ход реализации национального проекта «Культура».

Ирина Мануйлова отметила важность совместной работы региональных министерств культуры и образования с муниципальными образованиями: «В приоритете – расширение возможностей доступа молодых жителей региона к культурным ценностям. Необходимо последовательно расширять перечень учреждений культуры, доступных по «Пушкинской карте», а также совместно продвигать программу среди молодёжной аудитории».

Так, в марте в регионе стартовал проект «Дни «Пушкинской карты» в Новосибирской области», организованный Новосибирским академическим молодёжным театром «Глобус». В марте-апреле жители муниципальных районов и городских округов региона увидят четыре программы в исполнении ведущих российских артистов театра и кино. Первые показы прошли в Татарском, Чистоозёрном, Маслянинском, Черепановском и Сузунском районах.

Участники совещания обсудили также ход реализации национального проекта «Культура». Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул важность соблюдения сроков исполнения «дорожной карты» реализации нацпроекта. Напомним, в течение года будет проводиться капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры, в регионе пройдут международные и всероссийские фестивали, жители увидят шесть выставок федеральных музеев, будет модернизировано рекордное количество модельных библиотек.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: mk.nso.ru