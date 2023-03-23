Андрей Травников — о дефиците квалифицированных кадров в строительной отрасли

Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» сообщил о нехватке строителей на объектах региона. По словам губернатора, наиболее остро стоит вопрос дефицита квалифицированных проектировщиков — из-за этого страдает качество проектов.

«Это приводит к потере времени, переделке», — отметил глава Новосибирской области. Он также добавил, что многие ошибки удается вскрыть уже на стадии строительства, когда объект наполовину готов — приходится все переделывать.

Одним из сценариев борьбы с кадровым дефицитом глава региона назвал возвращение к советской системе закрепления на местах специалистов, окончивших профильные учебные заведения.