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Для водителей на Димитровском мосту увеличили допустимую скорость

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Ее повысили до 50 километров в час.

Мэрия Новосибирска сообщает автовладельцам об увеличении допустимой скорости движения транспорта на Димитровском мосту. Теперь водители могут ехать со скоростью до 50 км/ч.

«По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста», — отмечают в пресс-службе городской администрации.

Согласно заявлению властей Новосибирска, скорость увеличивается на участке от подъема с улицы Владимирская до остановки «Лесоперевалка» в обоих направлениях.

Фото: 2ГИС

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