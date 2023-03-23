Для водителей на Димитровском мосту увеличили допустимую скорость

Мэрия Новосибирска сообщает автовладельцам об увеличении допустимой скорости движения транспорта на Димитровском мосту. Теперь водители могут ехать со скоростью до 50 км/ч.

«По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста», — отмечают в пресс-службе городской администрации.

Согласно заявлению властей Новосибирска, скорость увеличивается на участке от подъема с улицы Владимирская до остановки «Лесоперевалка» в обоих направлениях.

Фото: 2ГИС