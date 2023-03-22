18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стали известны даты проведения Международного форума технологического развития «Технопром-2023»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В этом году форум отмечает свой юбилей — он будет проходить уже в десятый раз.

Международного форума технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Андрей Травников.

В соответствии с документом, в ближайшее время будет создан Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка.

Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. «Технопром» проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие президент России Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В прошлом году площадка форума в Новосибирской области приняла участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

16+

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: