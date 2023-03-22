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Из-за ремонта теплосетей в Новосибирске этим летом будут перекрыты семь улиц

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В Сибирской генерирующей компании обещают, что ремонтные работы запланированы с минимальными неудобствами для автолюбителей.

pixabay.com

В Новосибирске летом-2023 перекроют семь улиц, причина огарничения движения – в замене теплосетей. О предстоящих ремонтных работах сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Основная часть коммуникаций, которые будут ремонтировать в городе, проходит не под проезжими частями. Поэтому работы пройдут с минимальными неудобствами для водителей.

«Несмотря на 60-процентный рост объемов замены теплосетей в Новосибирске, ограничений дорожного движения в 2023 году больше не станет», — уточнили в СГК.

Ограничения будут действовать на улицах Связистов, Автогенной, Бориса Богаткова, Кошурникова, Коммунистическая, Троллейная, а также на проспекте Дзержинского на пересечении с улицей Комбинатской.

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