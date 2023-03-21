В Новосибирске представили первые проекты новых площадок Академпарка

Более 78 тысяч кв. м инновационной инфраструктуры, 1600 новых рабочих мест, десятки компаний-резидентов – эти и другие перспективы развития Технопарка новосибирского Академгородка обозначены на ближайшие 5 лет, масштабные инвестиционные проекты уже запущены.

О планах и проводимой в настоящее время работе по развитию Академпарка рассказали в ходе пресс-конференции министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев и генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

«Академпарк является центром экосистемы инноваций Новосибирской области, здесь расположен областной инновационный фонд, вся инфраструктура, созданная для инноваторов. Бизнесы, работающие на его территории, находятся в благоприятных условиях и динамично развиваются, в том числе при поддержке Правительства региона. В прошедшем году почти 510 млн рублей было направлено на поддержку и развитие 107 проектов резидентов Академпарка в рамках федеральных инструментов», - отметил Вадим Васильев.

Для обеспечения потребности инновационных компаний Академгородка в объектах производственной, лабораторной и офисной инфраструктуры Правительством Новосибирской области, АО «Академпарк» совместно с его резидентами разработаны новые проекты – «Кампус» и «Трапеция». По словам Дмитрия Верховода, в настоящее время в активной фазе находится строительство производственной площадки в рамках проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2025 годов на площадке в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Кампус)». Производственно-лабораторное здание площадью 1500 кв. м. – здание №6 планируется сдать в конце первого полугодия 2023 года. На этой площадке уже сформирован состав арендаторов – это компании, которые занимаются производством и обслуживанием шпинделей, используемых в станкостроении. На другие здания также ожидаются инвесторы в ближайшее время.

Проект «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021 – 2027 годов на площадке по улице Инженерной в Советском районе города Новосибирска (Трапеция)» активно проходит стадию инженерной подготовки площадки. Здесь предполагается строительство 5 зданий. Первое из них будет построено АО «Академпарк» за счет областных средств, на площади 25,5 тыс. кв. м будет расположен Центр коллективного пользования. Здесь будут реализованы уникальные проекты, один из которых – Фабрика научного кино – студия в виде цилиндра диаметром порядка 30 метров, половину окружности которого на высоту 8 метров будет занимать экран для воспроизводства динамических декораций. Данный проект реализуется совместно с Агентством инвестиционного развития региона. Кроме того, на площадке Центра коллективного пользования будет создана инфраструктура для поддержки студенческих стартапов.