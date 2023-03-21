Новосибирск попал в топ-5 российских городов с самым большим числом высоток

Эксперты выяснили, что Новосибирск занимает четвертое место в рейтинге самых «высотных» городов. В тройке лидеров — Москва, Петербург и Екатеринбург.

В исследовании учитывалось количество домов высотностью более 20 этажей. В Екатеринбурге оказалось 439 подходящих под критерии зданий, в Новосибирске – 244.

Десятку самых «высоких» городов замыкает Казань со 114 небоскребами. А на последнем месте 77 месте расположился Симферополь всего с одним высотным зданием.