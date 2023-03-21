Какую погоду этим летом ждать новосибирцам?

Метеорологические сервисы опубликовали предварительные прогнозы на лето-2023 в Новосибирске. Для любителей солнечных и жарких дней — новости не самые лучшие: ожидается стабильная облачность большую часть сезона.

Прогноз Яндекс.Погоды основан на усредненных данных за десять лет — по нему ясными будут только 9 из 30 дней июня. Все остальные — облачными или с небольшими осадками. Жары (температура свыше +30…+35 градусов) также не предвидится: максимально воздух прогреется до +24 градусов к третьей декаде месяца. В среднем же показатели будут колебаться от +20 до +22. В июле ожидается только 6 солнечных дней, но 14 дождливых. Максимальная температура составит +25 градусов, минимальная +21. В августе тоже без особых прояснений — всего 9 солнечных дней. Температура будет еще ниже, чем в предыдущие месяцы, а к концу лета опустится до +17…+18.

Прогнозы сервиса Погода Mail.ru (сделаны на основе статистики за 15 лет) практически аналогичны, но с небольшой разницей в максимальных и минимальных температурах. Так, самым холодным днем должно стать 4 июня — до +9 ночью и до +20 днем. А самым теплым — 20 июля (+15 ночью и +27днем).