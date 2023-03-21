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Новосибирск стал «лидером» по количеству кибератак среди сибирских городов

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Большая часть атак в СФО была зафиксирована во втором квартале прошлого года.

pxhere.com

Новосибирск занял первое место по числу кибератак среди городов Сибирского федерального округа в 2022 году. К таким выводам пришли аналитики компании «МТС Кибербезопасность». Большая часть атак была организована во втором квартале прошлого года.

По мнению экспертов, антилидерство нашего города связано с большим количеством значимых предприятий. В основном хакеры нацелены на государственные организации, корпорации, банки, средства массовой информации, интернет-магазины и ритэйл-платформы. Действия злоумышленников отрицательно сказываются на репутации компаний и могут приводить к потерям прибыли.

Эксперты установили, что среднее время непрерывной кибератаки на региональные организации составляло около восьми часов. Самая долгая атака (ее зафиксировали в Чите) длилась 51 час.

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