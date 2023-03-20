18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Фасад новосибирского бассейна «Нептун» планируют отремонтировать за 122 миллиона рублей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Ремонтные работы должны быть завершены до конца лета-2023.

Новосибирская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта заказала капремонт фасада бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого. Информация о проведении аукциона по выбору подрядчика была размещена на портале госзакупок. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 122 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 марта.

По проекту контракта, работы разбиты на девять этапов, последний из которых завершается 28 августа 2023 года. За это время предполагается осуществить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции.

Бассейн «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска был построен в 1969 году по типовому проекту. В бассейне расположена ванна размером 25 × 50 м с восемью дорожками.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: