Фасад новосибирского бассейна «Нептун» планируют отремонтировать за 122 миллиона рублей

Новосибирская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта заказала капремонт фасада бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого. Информация о проведении аукциона по выбору подрядчика была размещена на портале госзакупок. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 122 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 марта.

По проекту контракта, работы разбиты на девять этапов, последний из которых завершается 28 августа 2023 года. За это время предполагается осуществить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции.

Бассейн «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска был построен в 1969 году по типовому проекту. В бассейне расположена ванна размером 25 × 50 м с восемью дорожками.

Фото: 2ГИС