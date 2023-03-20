Робот Николай установил новый рекорд по числу принятых звонков

Цифровому помощнику – роботу Николаю – исполнилось четыре года. Запуск сервиса состоялся 19 марта 2019 года. По итогам прошлого года робот установил рекорд – принял почти 4,7 млн звонков.

Новосибирская область первая в России внедрила систему голосового самообслуживания на основе искусственного интеллекта в сферу оказания госуслуг населению, получившую наименование робот Николай. Эта разработка министерства цифрового развития и связи региона – победитель российских профильных конкурсов и финалист международных.



За время работы система голосового самообслуживания обработала порядка 10 млн обращений. За прошлый год робот установил очередной рекорд – принял почти 4,7 млн звонков, при этом самостоятельно, без помощи операторов, обработал треть из них. По работоспособности Николай сопоставим с 70-ю операторами. Цифровой помощник оказывает услугу быстрее, чем человек. К примеру, на приём к врачу Николай записывает в среднем за 2,5 минуты, а оператор на минуту дольше. Только на этой услуге экономия в обслуживании составляет 200 дней в году.



Сегодня с помощью платформы в Новосибирской области автоматизированы: единая регистратура, контакт-центр МФЦ, горячая линия министерства труда и социального развития Новосибирской области. Внедрены Telegram-боты «Мое здоровье НСО», «Социалка НСО», чат-боты МФЦ и министерства юстиции Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб