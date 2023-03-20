В апреле стартует ремонт новосибирских дорог с помощью горячей асфальтобетонной смеси

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе увеличен темп работ по ямочному ремонту. Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона проверили ход выполнения ремонтных работ на одном из дорожных участков – подъеме с ул. Ипподромской на ул. Писарева в областном центре.

В текущем году в регионе выполнены работы уже на 7 тысячах квадратных метрах дорог в Колыванском, Новосибирском и Тогучинском районах области, а также в городе Новосибирске. В весенний период ремонт особенно необходим из-за резкого перепада температур и образования влаги на покрытии, которая при замерзании разрушает асфальт. Проводят ремонт с наступлением положительных температур.



Ямочный ремонт подрядные организации осуществляют круглогодично в рамках содержания автомобильных дорог. В работе используются в основном холодные и литые асфальтобетонные смеси. Это временная мера, необходимая для локализации возникающих дефектов предотвращения их дальнейшего развития, а также для поддержания безопасности дорожного движения. Полноценный ремонт будет возможен после наступления благоприятных погодных условий и начала производства горячих смесей.