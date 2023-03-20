В апреле стартует ремонт новосибирских дорог с помощью горячей асфальтобетонной смеси

Такой ремонт начнут проводить с наступлением плюсовых температур.
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе увеличен темп работ по ямочному ремонту. Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона проверили ход выполнения ремонтных работ на одном из дорожных участков – подъеме с ул. Ипподромской на ул. Писарева в областном центре.
В текущем году в регионе выполнены работы уже на 7 тысячах квадратных метрах дорог в Колыванском, Новосибирском и Тогучинском районах области, а также в городе Новосибирске. В весенний период ремонт особенно необходим из-за резкого перепада температур и образования влаги на покрытии, которая при замерзании разрушает асфальт. Проводят ремонт с наступлением положительных температур.
Ямочный ремонт подрядные организации осуществляют круглогодично в рамках содержания автомобильных дорог. В работе используются в основном холодные и литые асфальтобетонные смеси. Это временная мера, необходимая для локализации возникающих дефектов предотвращения их дальнейшего развития, а также для поддержания безопасности дорожного движения. Полноценный ремонт будет возможен после наступления благоприятных погодных условий и начала производства горячих смесей.
«В настоящее время минтрансом проработан вопрос с подрядными организациями по запуску заводов по производству асфальтобетона для выпуска горячих смесей. В течение ближайших двух недель будет увеличен темп работ и, соответственно, объем ликвидации дефектов будет увеличен», – пояснил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.
Антон Мирошниченко совместно представителями заказчика – МКУ «ДЭУ-1» – проконтролировал ход выполнения дорожных работ на участке подъема с ул. Ипподромской на ул. Писарева. Дорога особенно нуждалась в ремонте, поскольку на ней высокая интенсивность движения. Подрядчик сфрезеровал участок и восстановил покрытие холодной смесью.
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