Андрей Травников — о выводе региональной инфраструктуры на новый уровень

Губернатор провел заседание, посвященное итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области.
В регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. Для дальнейшей эффективной реализации всех строительных проектов, необходимо в частности повысить качество проектных работ, контроль за сторонними проектными организациями.
«Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов. И если в малых объектах мы ручном режиме справляемся, то при проектировании крупных объектов мы ощутили проблемы в полной мере. Это касается большинства наших крупных строек: и Сибирь-Арена, и крупные мостовые сооружения, и станция метро «Спортивная».
Я уже дал команду создать свое проектное подразделение в подведомственном областном учреждении. Мы будем привлекать своих проектировщиков, для того, чтобы выполнять часть работы, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков.
За последние годы мы накопили уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек. Мы готовы и дальше реализовывать крупные проекты, сопровождать как областные, так и федеральные стройки. Для этого ресурсов одного УКСа недостаточно. Поэтому принято решение – после ввода Сибирь-Арены, учреждение ГКУ «Арена» сохранится. Это будет проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет Новосибирская область», – подчеркнул глава региона.
Также Андрей Травников обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры. «Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, чтобы нас ждало бы при проектировании подземных участков. Поэтому, вместе с Новосибирском нужно пересоздавать муниципальное предприятие, которое занималось проектированием транспортных объектов, в том числе объектов метрополитена, дорожной инфраструктуры. То ли мы будем делать это на базе осколков «Метро МиРа» или создавать с нуля. Такая задача в 2023 году перед нами вместе с городом стоит», – отметил Губернатор.
В ходе заседания доклады об инфраструктурном развитии Новосибирской области за последние пять, о главных достижениях в каждой из сфер представили министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, министр строительства Алексей Колмаков, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Участниками заседания стали депутаты, эксперты строительного сообщества, организаций ЖКХ и дорожно-транспортных структур.
Председатель законодательного Собрания Андрей Шимкив высоко оценил работу министерств строительства, транспорта и ЖКХ за предыдущие пять лет: «Благодарю все министерства, предприятия. Мы огромная область. Радует, когда приезжаешь в любой район, и видишь сколько сделано. Сегодня я могу с большой гордостью сказать: больницы в некоторых районах у нас не хуже, чем у Анатолия Васильевича Юданова. Мы приезжаем в деревню и там видим отремонтированные дома культуры, спортивные площадки. Благодарю вас, людей, которые всё это делают».
Фото: nso.ru
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