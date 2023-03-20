Андрей Травников — о выводе региональной инфраструктуры на новый уровень

В регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. Для дальнейшей эффективной реализации всех строительных проектов, необходимо в частности повысить качество проектных работ, контроль за сторонними проектными организациями.



«Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов. И если в малых объектах мы ручном режиме справляемся, то при проектировании крупных объектов мы ощутили проблемы в полной мере. Это касается большинства наших крупных строек: и Сибирь-Арена, и крупные мостовые сооружения, и станция метро «Спортивная».

Я уже дал команду создать свое проектное подразделение в подведомственном областном учреждении. Мы будем привлекать своих проектировщиков, для того, чтобы выполнять часть работы, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков.

За последние годы мы накопили уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек. Мы готовы и дальше реализовывать крупные проекты, сопровождать как областные, так и федеральные стройки. Для этого ресурсов одного УКСа недостаточно. Поэтому принято решение – после ввода Сибирь-Арены, учреждение ГКУ «Арена» сохранится. Это будет проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет Новосибирская область», – подчеркнул глава региона.