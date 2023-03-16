Информацию новосибирских архивов перенесут на онлайн-платформу

Как сообщил Константин Захаров, в текущем году в приоритете архивной службы перевод информационной системы «Электронный архив Новосибирской области» на отечественное программное обеспечение – «Цифровая архивная платформа». Новый продукт позволит значительно расширить функционал информационной системы.

В первую очередь платформа позволит организовать взаимодействие по защищенным каналам связи между любыми подразделениями Социального фонда и архивами всей страны в рамках исполнения социально-правовых запросов, что позволит в будущем уменьшить срок предоставления запрашиваемых сведений, предусматривающих пенсионное обеспечение граждан. Новое программное обеспечение позволит автоматизировать многие архивные процессы, включая доступ к оцифрованным архивным документам, а также организацию хранения электронных документов в архивах всех уровней.

«Специалистам архивной службы в текущем году предстоит большая работа по переносу накопленного оцифрованного материала, а это более 40 млн. скан-образов на новую платформу для дальнейшего хранения и использования. Темпы оцифровки сохранятся на прежнем высоком уровне – ежегодно создается около 4 млн. скан-образов наиболее востребованных документов», -рассказал Константин Захаров.

В планах оцифровки на текущий год предпочтение отдано книгам записей актов гражданского состояния по Новосибирской области за 1920-1924 годы, которые будут доступны для удаленного использования на интернет-портале «Мультимедийный архив Новосибирской области». По итогам прошлого года видно, что ресурс пользуется спросом - около 265 тысяч просмотров страниц, более 15 тысяч уникальных пользователей – наблюдается рост показателей в более чем в три раза.