18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На благоустройство новосибирских дворов направят почти 11 миллионов рублей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Такая информация появилась на сайте госзакупок.

pixabay.com

В Новосибирске, в Кировском и Ленинском районах, планируют обустроить дворы возле нескольких многоэтажек. На модернизацию территорий потратят почти 11 миллионов рублей — такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен отремонтировать проезды, обустроить пешеходные дорожки и парковки около домов по улицам Забалуева, 37, Петухова, 82/2, Зорге, 72, Вертковская, 5/3, ул. Немировича-Данченко, 123.

Кроме того, на Забалуева, 37 и Котовского, 52 оборудуют водоотводный лоток. На Петухова, 82/2 создадут устройство водоотведения.

Отметим, что подрядчику запретят проводить работы с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и праздники.

Заказчиком проекта выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: