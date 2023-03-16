На благоустройство новосибирских дворов направят почти 11 миллионов рублей

В Новосибирске, в Кировском и Ленинском районах, планируют обустроить дворы возле нескольких многоэтажек. На модернизацию территорий потратят почти 11 миллионов рублей — такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен отремонтировать проезды, обустроить пешеходные дорожки и парковки около домов по улицам Забалуева, 37, Петухова, 82/2, Зорге, 72, Вертковская, 5/3, ул. Немировича-Данченко, 123.

Кроме того, на Забалуева, 37 и Котовского, 52 оборудуют водоотводный лоток. На Петухова, 82/2 создадут устройство водоотведения.

Отметим, что подрядчику запретят проводить работы с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и праздники.

Заказчиком проекта выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.