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Анатолий Локоть разочарован поведением автовладельцев на проспекте Маркса

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Автолюбители оставляют свои машины на тротуарах, где уложена новая плитка.

Мэр Новосибирска рассказал, что разочарован водителями, оставляющими автомобили на новой плитке на проспекте Карла Маркса. Об этом Анатолий Локоть сообщил в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Градоначальника расстраивает, что на работу было потрачено много сил, но жители не оценили эти старания. Во время передачи глава города сравнил благоустройство Вокзальной магистрали и площади Маркса. Мэр отметил, что культура водителей на левом берегу, вероятно, страдает.

«Я сегодня проезжал и видел оставленные автомобили на тротуарах, на газонах. Да, там сейчас снег, но вообще там уложена плитка и если она треснет, то ее придется менять, — негодует Анатолий Локоть. — Кто в этом виноват? Вина нерадивых автовладельцев, которые бросают автомобили. Может, я излишне жестко говорю, но задевает».

Фото: архивы пресс-служб

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