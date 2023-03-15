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Дожди и тепло: какая погода ожидает новосибирцев в апреле?

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Температуры, как и объем осадков прогнозируют выше среднего.

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Синоптики составили предварительный прогноз погоды на апрель-2023 в Новосибирске. В целом эксперты отмечают, что ожидаются весенние колебания температур от 0 до +23 градусов.

Об этом изданию «МК в Новосибирске» рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. Она сообщила, что в первой декаде месяца будет от 0 до +15, во второй — от +18 до +23, в третьей декаде апреля прогнозируют +7-12 градусов и +13-18 градусов. Показатели на 1,5 градуса превысят средние многолетние значения.

«Количество осадков тоже больше, чем обычно. Весь месяц прогнозируют дожди, в периоды похолоданий — с мокрым снегом», — рассказала госпожа Кичанова.

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