Дожди и тепло: какая погода ожидает новосибирцев в апреле?

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на апрель-2023 в Новосибирске. В целом эксперты отмечают, что ожидаются весенние колебания температур от 0 до +23 градусов.

Об этом изданию «МК в Новосибирске» рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. Она сообщила, что в первой декаде месяца будет от 0 до +15, во второй — от +18 до +23, в третьей декаде апреля прогнозируют +7-12 градусов и +13-18 градусов. Показатели на 1,5 градуса превысят средние многолетние значения.

«Количество осадков тоже больше, чем обычно. Весь месяц прогнозируют дожди, в периоды похолоданий — с мокрым снегом», — рассказала госпожа Кичанова.