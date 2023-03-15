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Кто займет бывшее помещение ИКЕА в Новосибирске?

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О потенциальном претенденте на квадратные метры рассказал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал, какой магазин может открыться на месте ИКЕА в Новосибирске.

На данный момент будущее торговых помещений до конца не определено. На размещение в городе претендует белорусская компания Swed House. Об этом министр сообщил в интервью изданию «BFM-Новосибирск». Он отметил, что центр на улице Ватутина не собираются продавать по частям, его хотят передать одному владельцу.

«Мы понимаем, что занять это место должен мощный федеральный игрок, с гигантской финансовой поддержкой», — подчеркнул глава ведомства.

Фото: 2ГИС

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