Кто займет бывшее помещение ИКЕА в Новосибирске?

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал, какой магазин может открыться на месте ИКЕА в Новосибирске.

На данный момент будущее торговых помещений до конца не определено. На размещение в городе претендует белорусская компания Swed House. Об этом министр сообщил в интервью изданию «BFM-Новосибирск». Он отметил, что центр на улице Ватутина не собираются продавать по частям, его хотят передать одному владельцу.

«Мы понимаем, что занять это место должен мощный федеральный игрок, с гигантской финансовой поддержкой», — подчеркнул глава ведомства.

Фото: 2ГИС