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Когда в Новосибирске наступит астрономическая весна?

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Ответила специалист планетария при Сибирском государственном университете геосистем и технологий Виктория Дамм.

21 марта в 4:24 по местному времени Земля займет такое положение по отношению к Солнцу, что лучи начнут падать отвесно на экватор. Об этом рассказал специалист планетария при Сибирском государственном университете геосистем и технологий Виктория Дамм. Центр светила пересечет небесный экватор и перейдет в северное небесное полушарие.

«Благодаря эффектам рефракции, которые «приподнимают» видимое изображение Солнца, когда оно находится низко над горизонтом, истинное равенство дня и ночи наступит несколькими днями ранее. Затем высота Солнца на небесной сфере и, соответственно, световой день будут увеличиваться», — сообщила эксперт.

Она также отметила, что в День весеннего равноденствия начинается Новый год в Иране, Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане.

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