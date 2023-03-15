В Новосибирской области открылся детский сад почти на 300 воспитанников

В декабре 2022 года был сдан в эксплуатацию новый корпус детского сада «Кубики», расположенный на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.

Новое двухэтажное здание на 292 места имеет группы общеразвивающей и комбинированной направленностей, групповые ячейки изолированы друг от друга.

В состав детского сада входят медицинский блок, залы для спортивных и музыкальных занятий, служебно-бытовые помещения и пищеблок. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, предусмотрены стеллажи для уличных игрушек и сушильные шкафы. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны.