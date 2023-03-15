В Новосибирской области открылся детский сад почти на 300 воспитанников

Детский сад «Кубики» расположен в Толмачево, в микрорайоне «Пригородный простор».
В декабре 2022 года был сдан в эксплуатацию новый корпус детского сада «Кубики», расположенный на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.
Новое двухэтажное здание на 292 места имеет группы общеразвивающей и комбинированной направленностей, групповые ячейки изолированы друг от друга.
В состав детского сада входят медицинский блок, залы для спортивных и музыкальных занятий, служебно-бытовые помещения и пищеблок. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, предусмотрены стеллажи для уличных игрушек и сушильные шкафы. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны.
14 марта в торжественном мероприятии, посвященном открытию нового корпуса, принял участие заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.
«Новосибирский район активно развивается. Детский сад в микрорайоне был переполнен, а новое здание позволит разгрузить его и обеспечить местами всех желающих», – подчеркнул Юрий Иванович.
Заместитель министра также сообщил, что строительство второго корпуса «Кубиков» – один из шагов комплексного освоения территорий, здесь растет новый жилой микрорайон. Новый детсад был возведен застройщиком и приобретен с участием средств регионального бюджета.
«При оформлении и наполнении детского сада мы выбирали для наших детишек самое лучшее, чтобы им было приятно, комфортно и интересно находиться в этом современном здании. И у нас очень много планов по реализации различных образовательных проектов», – отметила на торжественном мероприятии заведующая детским садом Маргарита Хлебникова.
Фото: minobr.nso.ru
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