18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирской области открылся детский сад почти на 300 воспитанников

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Детский сад «Кубики» расположен в Толмачево, в микрорайоне «Пригородный простор».

В декабре 2022 года был сдан в эксплуатацию новый корпус детского сада «Кубики», расположенный на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.

Новое двухэтажное здание на 292 места имеет группы общеразвивающей и комбинированной направленностей, групповые ячейки изолированы друг от друга.

В состав детского сада входят медицинский блок, залы для спортивных и музыкальных занятий, служебно-бытовые помещения и пищеблок. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, предусмотрены стеллажи для уличных игрушек и сушильные шкафы. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны.

14 марта в торжественном мероприятии, посвященном открытию нового корпуса, принял участие заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

«Новосибирский район активно развивается. Детский сад в микрорайоне был переполнен, а новое здание позволит разгрузить его и обеспечить местами всех желающих», – подчеркнул Юрий Иванович.

Заместитель министра также сообщил, что строительство второго корпуса «Кубиков» – один из шагов комплексного освоения территорий, здесь растет новый жилой микрорайон. Новый детсад был возведен застройщиком и приобретен с участием средств регионального бюджета.

«При оформлении и наполнении детского сада мы выбирали для наших детишек самое лучшее, чтобы им было приятно, комфортно и интересно находиться в этом современном здании. И у нас очень много планов по реализации различных образовательных проектов», – отметила на торжественном мероприятии заведующая детским садом Маргарита Хлебникова.

Фото: minobr.nso.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: