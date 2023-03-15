Андрей Травников сообщил о готовности Новосибирской области к прохождению паводка

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам готовности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа к прохождению половодья и пожароопасного сезона 2023 года.

Заседание провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.



«Мы должны действовать как единая команда, обеспечить оперативную слаженную работу всех структур, как на этапах профилактики, так и в случае ликвидации последствий паводков и природных пожаров, главная цель – не допустить жертв среди населения», – обратился полномочный представитель к участникам совещания.