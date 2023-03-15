Андрей Травников сообщил о готовности Новосибирской области к прохождению паводка

«В Новосибирской области предпринимаются все необходимые меры для безопасного пропуска паводковых вод и для недопущения подтопления ни одного населенного пункта», — отметил губернатор.
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам готовности субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа к прохождению половодья и пожароопасного сезона 2023 года.
Заседание провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
«Мы должны действовать как единая команда, обеспечить оперативную слаженную работу всех структур, как на этапах профилактики, так и в случае ликвидации последствий паводков и природных пожаров, главная цель – не допустить жертв среди населения», – обратился полномочный представитель к участникам совещания.
Губернатор Андрей Травников отметил готовность Новосибирской области к прохождению паводкового периода. «В Новосибирской области предпринимаются все необходимые меры для безопасного пропуска паводковых вод и для недопущения подтопления ни одного населенного пункта. На данный момент заключены контракты на проведение взрывных работ для разрушения льда, авиационную разведку паводковой обстановки. Подготовлен необходимый резерв сил и средств, а также оборудования для предотвращения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
Также проводится оценка технического состояния гидротехнических сооружений: на территории Новосибирской области 15 ГТС в 12 районах, к сегодняшнему дню завершено обследование 11 ГТС. Ежегодно все ГТС проходят обследования, проводятся мероприятия по подготовке сооружений к прохождению паводка.
Кроме того, в этом году реализуются дополнительные мероприятия для снижения рисков на системной основе: при поддержке федерального бюджета будут проводиться работы по спрямлению русла реки Карасук на территории Кочковского района. Также выделены средства из областного бюджета для разработки проектно-сметной документации на ремонт дамбы, отделяющие село Венгерово от территории весеннего разлива реки Тартас.
Новосибирская область к прохождению паводка готова», – подчеркнул глава региона.
Фото: nso.ru
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