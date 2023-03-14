На Димитровском мосту летом 2023 года могут заменить покрытие

Анатолий Локоть назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста — он начнется лишь в 2026 году. Однако покрытие могут заменить до начала капремонта. Об этом мэр Новосибирска сообщил на пресс-конференции.

По словам градоначальника, власти пока наметили план по поводу капремонта Димитровского моста. Сейчас на мосту проводят поддерживающий ямочный ремонт.

Глава города напомнил, что в последний раз ремонт дорожного полотна на Димитровском мосту проводился более пяти лет назад, поэтому все гарантийные сроки уже закончены.

«Сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом, у нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время, при небольшом морозе использовать литой асфальт, чтобы заделать ямы», — отметил Анатолий Локоть. При этом он подчеркнул, что в полном объеме проводить работы можно только при наступлении положительных температур.

Фото: 2ГИС