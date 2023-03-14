Угрожала безопасности полетов: около аэропорта Толмачево ликвидировали мусорную свалку

Транспортная прокуратура заявила о ликвидации мусорной свалки, образовавшейся около новосибирского аэропорта Толмачево. Главе города Обь внесли представление об устранении нарушений закона, и только после этого мусор разобрали, пишет НДН.инфо.

Как комментируют в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, свалка из твердых коммунальных отходов находилась в границах приаэродромной территории. Такое скопление мусора рядом с аэропортом создавало угрозу «неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов».

Еще в 2019 году стало известно, что возле Толмачево растут горы мусора, которые привлекают колонии крупных птиц. На тот момент в пределах объекта насчитывалось не менее 200 пернатых, что, по мнению специалистов, создавало угрозу безопасности воздушного движения.

История дошла до суда. Было установлено, что незаконный полигон твердых коммунальных отходов организовал ООО «Водолей», директора компании наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Однако судьба самой свалки оставалась неясной — суду пришлось назначить орнитологическую и экологическую экспертизы, которая определит вредоносность объекта. Проверку проводили специалисты из московского АНО «Центр экологических экспертиз».

Летом 2021 года из-за скопления птиц в Толмачево не смог приземлиться пассажирский Airbus A321. Пернатые оккупировали взлетно-посадочную полосу, после чего самолет был вынужден сделать круг и предпринять вторую — успешную — попытку посадки.