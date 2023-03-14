В Новосибирской области более половины дорог регионального значения уже очистили ото льда и снега

Минтранс региона поставил перед подрядчиками задачу увеличить темпы работ по подготовке опорной дорожной сети к предстоящим паводкам. Дорожники активно очищают водопропускные трубы и убирают снежные валы.

Подготовка к весенним паводкам сейчас на особом контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Согласно плану, в марте 2023 года ГКУ НСО ТУАД проверяет готовность к весенним паводкам. В эту задачу входят мероприятия по проверке сброса снежных валов, открытия водопропускных труб. Кроме того, необходимо подготовить запас труб и инертных материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.



«На данный момент дорожными организациями в Новосибирской области очищено больше 6,5 тысяч км земляного полотна от снега и льда, что составило больше половины от плана. Кроме того, 1,6 тыс. труб по всему региону прочищены и готовы к пропуску воды», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Эти мероприятия продлятся до 25 марта. Далее до окончания паводков специалисты будут обследовать пересечения дорог с водотоками на предмет возможного затопления. Круглосуточный мониторинг будет организован на участках дорог, пересекающих потенциально-опасные водотоки.