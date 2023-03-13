На Октябрьском мосту в Новосибирске введено скоростное ограничение

С понедельника, 13 марта, на Октябрьском мосту в Новосибирске начало действовать ограничение по скорости. Автомобилистам запрещено разгоняться свыше 50 км/ч. Об этом рассказали в пресс-центре городской администрации.

Ограничения ввели на участке с улицы Большевистской до выезда с территории нового ЛДС в обоих направлениях. У дороги уже установили соответствующие знаки.

Как отметили в мэрии, новые правила должны исключить предпосылки для ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

Водителей просят быть внимательными при движении по мосту и обращать внимание на установленные информационные щиты и дорожные знаки.