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Против падений: новосибирские тротуары будут усиленно очищать ото льда

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За прошедшую неделю на 10% выросло число обращений в травмпункты из-за «гололедных травм».

pxhere.com

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассмотрел вопросы борьбы с гололедом и проведению ямочного ремонта дорог.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов доложил главе региона – за прошедшую неделю, по данным скорой медицинской помощи, на 10% выросло число обращений в травмпункты по гололедной травме: 398 обращений за прошедшую неделю, 362 – за неделю предыдущую.

Губернатор поручил усилить работу по очистке тротуаров ото льда. «Сезонная проблема, особенно острая в этом году, в связи с большим количеством температурных переходов через «ноль», оттепелей и заморозков. Я имею в виду гололед, не только на дорогах, а в первую очередь на тротуарах. Всем главам муниципалитетов – погода такая продлится еще некоторое время, поэтому, необходимо дополнительно усилить работу по обработке, очистке тротуаров. Это касается всех, конечно, больше всего тротуаров в Новосибирске», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор поручил активизировать ямочный ремонт на дорогах области: «Напоминаю, погода позволяет развернуть ямочный ремонт на улицах и дорогах, все мы видим ситуацию – нужно включаться активнее».

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