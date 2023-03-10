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Мост через реку Тартас в Новосибирской области восстановят по нацпроекту

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Шестипролетный железобетонный мост длиной 123 метра был построен почти 40 лет назад.

pixabay.com

Мостовой переход в полукилометре от села Венгерово на старом Московском тракте отремонтируют к концу года. Инженерное сооружение длинной 123 метра приведут в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, мост находится на 115 километре дороги «Куйбышев – Венгерово – граница Омской области (старый Московский тракт)». Шестипролетный железобетонный мост длиной 123 метра был построен в 1984 году. Сейчас он нуждается в ремонте – в связи с износом покрытия нарушен поперечный уклон, на проезжей части образовался застой воды, произошло разрушение гидроизоляции и деформационных швов. По заказу ГКУ НСО ТУАД подрядчик будет ремонтировать мостовое сооружение в этом году.

«В ходе ремонта будут установлены новые опорные части, заменены балки пролетных строений для усиления конструкции. Кроме того, планируется покрасить железобетонные поверхности пролетов, поменять перила, уложить новое асфальтобетонное покрытие и обустроить сливы дождевой воды. Окончание работ по контракту – 20 ноября 2023 года», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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