В Новосибирской области отремонтируют выезд на Чуйский тракт

Трасса между Черепаново и Сузуном «104 км а/д «Р-256» – Сузун» с выходом на Чуйский тракт на участке с 70 по 76 км будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году.

Опорная сеть дорог Новосибирской области планомерно приводится в нормативное состояние благодаря национальному проекту. Трасса «104 км а/д «Р-256» – Сузун» связывает Сузунский и Черепановский районы с Новосибирском и выводит транспорт на «Чуйский тракт». Общая протяженность трассы составляет более 84 км. В прошлом году дорожники уже отремонтировали 8 км дороги.

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в этом году на ремонтируемом участке протяженностью 6 км предстоит отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой, полностью обновить покрытие из асфальтобетона, укрепить обочины, выполнить ремонтные работы на водопропускных трубах, установить сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанести разметку из термопластика. После выполнения всех работ участок дороги будет соответствовать всем требованиям по безопасности дорожного движения.

Ремонт дороги является важным этапом создания надежной, современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое транспортное сообщение с федеральными автодорогами.