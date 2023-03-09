Новосибирский горсовет обсудит превращение улицы Ленина в пешеходную

17 марта в Большом зале мэрии Новосибирска обсудят перспективы реконструкции улицы Ленина. На повестку профильной комиссии совета депутатов будет вынесен вопрос о возможности вновь сделать улицу пешеходной, сообщает НДН.инфо. С докладом выступит главный архитектор города Александр Ложкин.

Власти не раз сообщали о намерении превратить улицу Ленина в пешеходную. В ноябре 2022 года им удалось это сделать в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России». На участке дорожной сети на три месяца заблокировали движение транспорта, чтобы установить инсталляцию и проводить праздничные мероприятия. Тогда перекрыты были проезды от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого, получившие название «зона гостеприимства». В отсутствие машин, по мнению чиновников, улица должна была стань местом притяжения для жителей и гостей города. Хотя исполнение задумки, как установила прокуратура, было проведено с рядом нарушений.

На данный момент неизвестно, какую именно часть центральной улицы города собираются сделать пешеходной.

При этом, по данным специалистов СГУПСа, перекрытие улицы и даже сужение до одной полосы улицы Ленина приведет к дополнительной нагрузке на основные соседние магистрали.