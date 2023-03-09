В 2023 году в Новосибирской области снизится административная нагрузка на бизнес

В целях исполнения Плана по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области, утвержденного губернатором НСО Андреем Травниковым, органам местного самоуправления муниципальных образований НСО дан список рекомендаций по мораторию на 2023 год.

Так, в 2023 году рекомендовано ввести мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов при совокупности условий, прописанных в распоряжении от 06.03.2023 № 35-р. Также органам местного самоуправления рекомендуется рассмотреть возможность не применять неустойку за просрочку платежей по договорам на установку рекламных конструкций в случае, если просрочка не превышает двух месяцев и относится к периоду с 01.04.2022.

«В сложившихся экономических условиях важно поддерживать региональный бизнес, ведь именно торговля занимает большую долю экономики нашей области. Данный мораторий позволяет снизить административную нагрузку на малое и среднее предпринимательство и дать возможности для дальнейшего развития. Помимо этого, на 2023 год у министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области запланированы ярмарочные мероприятия в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области», и мы продолжаем оказывать содействие бизнесу согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – прокомментировал замминистра Максим Останин.

Также в целях поддержки малого и среднего бизнеса Новосибирской области уже действуют изменения в части налогообложения. Для ряда видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и для впервые зарегистрированных предпринимателей продлен срок применения налоговых каникул до конца 2024 года.

Аналогично продлен срок применений налоговых каникул для вновь созданных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Правом на «налоговые каникулы» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в производственной сфере, в социальной сфере, в научной сфере, в сфере бытовых услуг населению.

Введено освобождение от уплаты налога на имущество организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения – в отношении нежилых помещений, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц определяется как кадастровая стоимость, и расположенных в многоквартирных домах.

Фото: архивы пресс-служб