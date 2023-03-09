На новосибирских дорогах станет больше освещения

Еще 6 километров дорог и 5 социально значимых объектов в регионе оснастят современным освещением в этом году в рамках утвержденной правительством Новосибирской области госпрограммы.

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, по региональной программе «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» реализуются мероприятия по оснащению дорожных объектов современными системами освещения. За 2023 год освещением оснастят более 6 км дорожного полотна на пешеходных переходах, трассах, путепроводах. Так, в Барабинском районе освещение проведут на путепроводе через железнодорожные пути ст. Барабинск, в Новосибирском районе – на пешеходных переходах а/д «12 км а/д «К-12» – Криводановка» и трассе «Новосибирск – Тулинский», в Ордынском районе – на трассе «73 км а/д «К-17р» - Верх-Ирмень» и на пешеходных переходах трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар».



Развитие системы освещения дорожных объектов в Новосибирской области проводится планомерно. В прошлом году дорожниками было налажено освещение на 5 объектах общей протяженностью 6,3 км: в Куйбышевском районе на автомобильной дороге «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)», в Новосибирском районе – на трассах а/д «4 км а/д «Н-2120» – Марусино», а/д «1445 км а/д «М-51» – Алексеевка» и а/д «12 км а/д «К-12» – Криводановка», в Ордынском районе – на пешеходных переходах трассы «120 км а/д «К-17р» – Камень-на-Оби (в границах Новосибирской области)».