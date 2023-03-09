Новосибирское правительство одобрило документы о создании лесного парка «Заельцовский бор»

Проекты постановлений правительства Новосибирской области «О создании лесного парка «Заельцовский бор» и «Об утверждении Положения о лесном парке «Заельцовский бор» одобрены 9 марта на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщил представивший доклад министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, документы разработаны во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п о необходимости создания лесного парка – проекты постановлений предусматривают принятие решения о создании лесного парка на территории Новосибирска и Новосибирского района площадью 5,6 тысяч га и утверждения положения о нем.



«Основная цель создания лесного парка – охрана природных комплексов и рекреационного потенциала лесного массива, расположенного на этой территории. Создание ООПТ регионального значения позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Лесной парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Проектом положения предусматривается дифференцированный режим особой охраны. Для этого территория лесного парка разделена на три функциональные зоны, для каждой из которой предусмотрен свой режим охраны. Режим особой охраны не отменяет решений по развитию территории, принятых до создания лесного парка. Интересы жителей и предпринимателей учтены», – подчеркнул Евгений Шестернин.



Документы разработаны согласно требованиям федерального и регионального законодательства об особо охраняемых природных территориях, в установленном порядке решение о создании лесного парка согласовано с Минприроды России.

