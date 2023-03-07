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Невесенняя погода: на 8 марта в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

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Праздничный день «украсит» штормовой ветер до 23 м/с и мокрый снег с дождем.

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8 марта в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в Международный женский день ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, а также гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица и снежные заносы.

В МЧС попросили водителей без надобности не выезжать на трассы региона. Также не рекомендуется парковать авто под старыми деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Родителям настоятельно советуют не отпускать детей на улицу без присмотра. Новосибирцев просят не ходить рядом с крышами, рекламными щитами, фонарями и ветхими зданиями.

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