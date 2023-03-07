Возле новосибирского волейбольного центра «Локомотив-Арена» запретят парковку

Около волейбольного центра «Локомотив-Арена» в Новосибирске ограничат стоянку транспорта. Нововведения вступят в силу с 23 марта для обеспечения транспортной доступности и исключения автомобильных заторов на участке, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На въезде на территорию регионального центра волейбола введут ограничение остановки и стоянки транспортных средств. На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Городские власти рекомендуют водителям быть максимально внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: 2ГИС