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В Государственную думу внесли проект о повышении МРОТ

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Ранее такую задачу поставил Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

pixabay.com

В Госдуму РФ внесен проект о повышении МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 19 242 рублей в месяц с 1 января 2024 года. Информация об этом появилась в базе Государственной думы.

Поручение о повышении МРОТ до порога выше уровня инфляции дал президент РФ Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме этого запланированного повышения, власти также планируют увеличить МРОТ еще на 10% в начале 2024 года.

Авторами проекта выступили глава комитета Госдумы по вопросам семьи от партии КПРФ Нина Останина и ее заместительница Мария Дробот. Для бюджета страны повышение МРОТ в 2024 году обойдется в 18,5 млрд рублей.

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