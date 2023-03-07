В Государственную думу внесли проект о повышении МРОТ

В Госдуму РФ внесен проект о повышении МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 19 242 рублей в месяц с 1 января 2024 года. Информация об этом появилась в базе Государственной думы.

Поручение о повышении МРОТ до порога выше уровня инфляции дал президент РФ Владимир Путин после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме этого запланированного повышения, власти также планируют увеличить МРОТ еще на 10% в начале 2024 года.

Авторами проекта выступили глава комитета Госдумы по вопросам семьи от партии КПРФ Нина Останина и ее заместительница Мария Дробот. Для бюджета страны повышение МРОТ в 2024 году обойдется в 18,5 млрд рублей.