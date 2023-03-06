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Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объявлен банкротом

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До начала сентября этого года в организации введено конкурсное производство.

pixabay.com

Экс-регоператора в Новосибирской области признали банкротом. По сообщению издания «РБК-Новосибирск», 6 марта Арбитражный областной суд признал ООО «Экология-Новосибирск» банкротом и ввел конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Владислав Баряев. Его отчет будет рассмотрен на заседании 18 сентября.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 10 февраля. Компания не предоставила банковскую гарантию в МинЖКХ. До этого против руководства предприятия было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время функции регоператора выполняет МУП «Спецавтохозяйство».

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