Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» объявлен банкротом

Экс-регоператора в Новосибирской области признали банкротом. По сообщению издания «РБК-Новосибирск», 6 марта Арбитражный областной суд признал ООО «Экология-Новосибирск» банкротом и ввел конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Владислав Баряев. Его отчет будет рассмотрен на заседании 18 сентября.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 10 февраля. Компания не предоставила банковскую гарантию в МинЖКХ. До этого против руководства предприятия было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время функции регоператора выполняет МУП «Спецавтохозяйство».