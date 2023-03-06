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300-летняя сосна представит Новосибирскую область на конкурсе «Российское дерево года – 2023»

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Дерево, имеющее статус памятника живой природы, растет на территории образовательного парка им. О. Кошевого, расположенного недалеко от Бердска.

mpr.nso.ru

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2023». От региона выдвинута 324-летняя сосна, расположенная в Бердске.

Одна из главных задач конкурса – сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, историческую и культурную ценность для Российской Федерации.

В соответствии с заявкой, поданной министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, от региона в конкурсе будет участвовать сосна, возраст которой, по экспертной оценке, составляет более 320 лет, а высота – более 26 метров. Дерево, имеющее статус памятника живой природы, растет на территории образовательного парка им. О. Кошевого, расположенного недалеко от Бердска.

Номер анкеты в Национальном реестре старовозрастных деревьев России – 278.

Победителя конкурса определят открытым онлайн голосованием на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru). Голосование будет проходить с 1 мая по 1 августа 2023 года.

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