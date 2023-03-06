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80 новосибирских дорог и мостов отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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19 объектов национального проекта БКД 2023 года находятся в Новосибирске.

pixabay.com

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Новосибирской области будут проводиться дорожные работы на 84 объектах, 80 из них сдадут к концу года.

Государственными и муниципальными заказчиками завершается заключение контрактов на работы в предстоящий дорожный сезон. В планах привести в нормативное состояние 80 объектов – дорожники будут проводить реконструкцию и ремонт (в том числе капитальный) на объектах транспортной инфраструктуры.

«Объекты на 2023 год согласованы. В настоящее время проходит процедура контрактации, которая завершена уже на 81 %. Срок окончания заключения контрактов с подрядчиками – 31 марта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

19 объектов БКД этого года расположены в городе Новосибирске. По планам отремонтируют улицы Софийскую и Тайгинскую, Советское шоссе и дамбу ОбьГЭС. Остальные объекты распределены по 27 районам области. Среди них – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск - Довольное» с выходом на дорогу «К-09».

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