Между Дзержинским и Октябрьским районами Новосибирска появится 10-метровая стела

В Новосибирске планируют установить десятиметровую стелу на границе между Дзержинским и Октябрьским районами. Об этом сообщили на художественном совете.

Жители города высказались против установки из-за нежелания траты бюджетных денег. В ответ им сообщили, что создание и установку стелы оплатят не из бюджета Новосибирска, а из средств компании «Сибпроектнииавиапром», которая выступает разработчиком стелы.

Эскиз стелы задумывался как разворот книги, символизирующий ГПНТБ в Октябрьском районе, и как размах крыльев, символизирующий авиапредприятия в Дзержинском.

Согласно указанию мэра Анатолия Локтя, такие же сооружения (всего десять объектов) планируют установить во всех районах нашего города.

Фото: мэрия Новосибирска