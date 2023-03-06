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Между Дзержинским и Октябрьским районами Новосибирска появится 10-метровая стела

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Такие стелы хотят установить во всех районах сибирского мегаполиса.

В Новосибирске планируют установить десятиметровую стелу на границе между Дзержинским и Октябрьским районами. Об этом сообщили на художественном совете.

Жители города высказались против установки из-за нежелания траты бюджетных денег. В ответ им сообщили, что создание и установку стелы оплатят не из бюджета Новосибирска, а из средств компании «Сибпроектнииавиапром», которая выступает разработчиком стелы.

Эскиз стелы задумывался как разворот книги, символизирующий ГПНТБ в Октябрьском районе, и как размах крыльев, символизирующий авиапредприятия в Дзержинском.

Согласно указанию мэра Анатолия Локтя, такие же сооружения (всего десять объектов) планируют установить во всех районах нашего города.

Фото: мэрия Новосибирска

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