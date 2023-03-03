В Новосибирске появится новый микрорайон — «Клюквенный»

Проект комплексного развития территории микрорайона «Клюквенный» был представлен 3 марта в правительстве региона ведущим застройщикам, представителям банковского сообщества и депутатам законодательного собрания региона на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

В Новосибирской области определен ряд площадок для комплексного развития территории и реализации новых инвестиционных проектов при финансовой поддержке на развитие инфраструктуры из бюджета региона. Самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный». Здесь предполагается строительство более 1 млн кв. м жилья в комплексе с социальной инфраструктурой.

«Такой проект мы впервые реализуем на территории области. Это стало возможным после принятия Правительством РФ постановлений 1704 и 1189, которые дали возможность регионам подходить комплексно к освоению территорий. Бюджет Новосибирской области в течение 5 лет вложит 25 млрд рублей в развитие таких территорий. И первая территория, которая уже подготовлена к освоению – поселок Клюквенный, куда из бюджета региона будет направлено 7 млрд рублена на развитие инфраструктуры, благодаря чему, строительство домов будет проводиться сразу с полным благоустройством территории, объектами социальной инфраструктуры – всё предусмотрено в проекте», – подчеркнул Владимир Знатков.

По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, Правительством региона проделана огромная подготовительная работа по освоению территории в соответствии с разработанным мастер-планом, предусматривающим общую концепцию застройки, определен оператор «Клюквенного» – АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», заключены договоры с сетевыми организациями об обеспечении будущего микрорайона водой, водоотведением, электроэнергией и теплом. Кроме того, заключены договоры на проектирование инженерных сетей и внутриквартальных дорог, а также основной транспортной артерии, которая напрямую соединит микрорайон с городом – продление ул. Богдана Хмельницкого через микрорайон «Клюквенный» до Северного обхода.

В настоящий момент идет реализация первого из трех запланированных этапов. На открытый аукцион будет выставлено пять участков площадью от 4 до 10 га, на которых будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой. В рамках первого этапа также предусмотрено возведение социальных объектов: двух детских садов, школы и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи. Открытый конкурс на передачу в субаренду первых участков общей площадью более 40 га стартует уже в марте этого года. Принять участие в конкурсе смогут все застройщики на равных условиях. Еще одно важнейшее направление, предусмотренное решением о КРТ, – 5% от рыночной стоимости земельных участков будет направлено на решение проблем обманутых дольщиков.