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Улицу Кубовую в Новосибирске перекроют до середины июня

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Причина длительного ограничения движения — в прокладке теплосетей.

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В Новосибирске на два с половиной месяца перекроют проезд по улице Кубовой из-за прокладки теплосетей. Работы будут идти в рамках проекта «Замещение котельных куста 3 по ул. Кубовая и Охотская на СТЦ от НТЭЦ-4». Соответствующий проект постановления появился на сайте городской администрации.

«С 1 апреля по 15 мая закрывает проезд по улице Кубовой на участке от Кубовой, 42 до Кубовой, 94, от перекрестка Кубовой и Петрозаводской у дома по улице Кубовой , 99/1 до здания по улице Промышленной , 4а к. 1. Проезд будет обеспечен по улицам Лобачевского и Кубовой», — отмечается в документе.

Следующим участком перекрытия станет территория от перекрестка в районе здания по Промышленной , 4а к. 1 до здания по Промышленной , 4а. Здесь проезд закроют с 15 мая по 15 июня. Объезд обеспечат также по улицам Лобачевского и Кубовой.

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